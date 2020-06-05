РПЛ рассказала о допуске болельщиков на стадионы после рестарта сезона

Зрители на матчи РПЛ после возобновления чемпионата России по футболу будут допускаться на трибуны только по разрешению региональных властей. При этом поклонники гостевых команд матчи посещать не смогут.

В пятницу прошло совещание клубов РПЛ по поводу возобновления матчей чемпионата России. Сезон РПЛ возобновится 19 июня, и на матчах смогут присутствовать не более 10% болельщиков. По итогам совещания РПЛ разъяснила порядок нахождения на стадионах.

"Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх", - говорится в сообщении.

При этом доступ на трибуны получат и журналисты, которые должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты. Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Сам регламент будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.

Также стало известно, что трансферное окно в РПЛ откроется 26 июля и закроется 19 сентября.