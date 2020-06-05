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05.06.2020 17:54
Рубрика: Спорт

РПЛ рассказала о допуске болельщиков на стадионы после рестарта сезона

Текст: Максим Домчев

Зрители на матчи РПЛ после возобновления чемпионата России по футболу будут допускаться на трибуны только по разрешению региональных властей. При этом поклонники гостевых команд матчи посещать не смогут.

В пятницу прошло совещание клубов РПЛ по поводу возобновления матчей чемпионата России. Сезон РПЛ возобновится 19 июня, и на матчах смогут присутствовать не более 10% болельщиков. По итогам совещания РПЛ разъяснила порядок нахождения на стадионах.

Фото: РИА Новости
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"Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх", - говорится в сообщении.

При этом доступ на трибуны получат и журналисты, которые должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты. Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Сам регламент будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.

Также стало известно, что трансферное окно в РПЛ откроется 26 июля и закроется 19 сентября.

Следующий сезон РПЛ стартует в начале августа
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