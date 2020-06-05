Постановление губернатора Ставропольского края от 5 июня 2020 года № 236 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. №. 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, от 19 мая 2020 г. № 211, от 20 мая 2020 г. № 212, от 22 мая 2020 г. № 215, от 27 мая 2020 г. № 222, от 28 мая 2020 г. № 225 и от 02 июня 2020 г. № 230) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия по 07 июня 2020 года включительно (в том числе специальные пропуска, срок действия которых был продлен на основании пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 28 мая 2020 г. № 225 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"), выданные гражданам на основании постановления Губернатора Ставропольского края, а также специальные пропуска на право передвижения (перемещения) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, выданные гражданам органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска Ставропольского края на основании постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края" и постановления Губернатора Ставропольского края от 11 мая 2020 г. № 189 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", признаются действительными по 14 июня 2020 года включительно без проставления на них дополнительных отметок в случае, если такие специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями или органами местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Приложение к постановлению Губернатора Ставропольского края от 5 июня 2020 года № 236

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В абзаце первом пункта 2 слова "по 07 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".

2. В абзаце первом пункта 3 слова "по 07 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".

3. В пункте 8:

3.1. В абзаце первом слова "по 07 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".

3.2. В подпункте 8.2 слова "по 07 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".

4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Руководителям санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края (далее - санаторно-курортные учреждения), обеспечить информирование граждан об особенностях организации деятельности соответствующего санаторно-курортного учреждения в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (в том числе об условиях предоставления услуги по санаторно-курортному лечению и сопутствующих услуг) путем размещения информации на официальном сайте санаторно-курортного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

5. В пункте 24 слова "по 07 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".









Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией