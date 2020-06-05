Страны Евросоюза откроют внутренние границы до 1 июля

Пограничный контроль внутри Евросоюза будет отменен до 1 июля, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. Ее слова приводит Euronews.

"Мы вплотную подошли к ситуации, когда необходимо снять все внутренний пограничный контроль и проверки", - сказала Йоханссон. По ее словам, ЕС до конца месяца вернется к нормальному функционированию Шенгенской зоны.

Еврокомиссия направила соответствующие рекомендации руководству 27 государств - членов сообщества.

В Брюсселе полагают, что любые ограничения на свободное передвижение граждан больше не являются эффективным методом с борьбы с распространением коронавируса.