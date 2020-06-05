Суд заочно арестовал создателя бренда "Довгань" по делу о мошенничестве

Сегодня Хорошевский суд столицы рассмотрел просьбу правоохранителей о заочном аресте Германа Лиллевяли, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Это уже вторая попытка суда рассмотреть эту просьбу. Первый раз Хорошевский суд планировал заседание 2 июня. Но его перенесли на 5- число по просьбе следствия. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ -"Мошенничество в особо крупном размере".

Кроме Лиллевяли под уголовную статью попали еще пять клиентских менеджеров, которые работали на него.

Напомним, что в середине девяностых Лиллевяли создал фирму, которая занималась развитием отечественных торговых марок "Довгань" и "Смак".