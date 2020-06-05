Танк "Армата" начали готовить на экспорт

Началось формирование экспортного облика танка нового поколения Т-14 "Армата". Специалисты решают, какие элементы конструкции могут быть поставлены за рубеж, а что будет устанавливаться только на версию танка для российской армии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Другой собеседник агентства сообщил, что машина уже получила экспортный паспорт. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

О подготовке "Арматы" к продажам на мировом рынке сообщил и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, интерес к танку со стороны иностранных заказчиков есть, машина прошла испытания в Сирии. Поставки Т-14 за рубеж начнутся после отправки первых партий "Арматы" в российскую армию.

У Минобороны есть контракт на поставку двух батальонов Т-14 и батальона тяжелых БМП Т-15, рассказал ранее замминистра обороны (ныне вице-премьер) Юрий Борисов.

"Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Его главное отличие от других машин - в компоновке. Башня безлюдна, экипаж находится в изолированной бронекапсуле вдали от боекомплекта, оружие управляется дистанционно. Применена многоярусная защита от существующих и перспективных средств поражения.