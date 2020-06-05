Тимо Вернер подпишет контракт с "Челси"

Нападающий сборной Германии и клуба "Лейпциг" Тимо Вернер перейдет не в "Ливерпуль", а в "Челси".

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб уже согласовал трансфер и личный контракт футболиста. Сообщается, что зарплата Вернера в новом клубе составит более 220 тысяч евро в неделю. При этом ранее фаворитом в борьбе за футболиста назывался "Ливерпуль".

Вернер в минувшем сезоне забил 25 голов в матчах чемпионата Германии.

В то же время немецкие издания сообщили, что "Лейпциг" уже нашел игрока, который заменит Вернера. Им оказался 23-летний атакующий полузащитник "Вердера" Милот Рашица.