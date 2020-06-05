В ЦИКе заработал инфоцентр по общероссийскому голосованию

Различные сведения по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с сегодняшнего дня можно получить в информационном центре ЦИК России.

Внутри страны звонки принимаются по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20, из-за рубежа можно позвонить по телефону +7-499-754-00-20. В дни голосования - с 25 июня по 1 июля инфоцентр работает круглосуточно, а до его начала - с девяти утра до шести вечера по московскому времени.

На большинство вопросов отвечает робот, которого в ЦИКе прозвали Сашенькой. Электронная помощница расскажет о правилах голосования, сроках его проведения и порядке подачи заявлений, поможет найти избирательный участок и даже пришлет его номер и адрес через SMS.

Помимо Сашеньки, обращения принимают сотрудники Центризбиркома. Робот переключит на оператора, если не сможет ответить на заданный вопрос.

Еще одна функция информационного центра - прием сообщений для сведения ЦИК, в том числе - сигналов о проблемах и нарушениях в ходе подготовки и проведения голосования.