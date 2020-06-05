В ЕС разработали правила авиаперевозок после возобновления полетов

Эти меры, которые координируют EASA и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний предполагают соблюдение социального дистанцирования, когда это возможно, ношение медицинской маски для лица с момента прибытия в аэропорт и до конца поездки, а также частое мытье рук.
Кроме того, в здания терминалов аэропортов будут допущены только те пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию, отмечает CNN. Вместе с тем данные меры не требуют того, чтобы авиакомпании обеспечивали социальное дистанцирование на борту или сделали пустым среднее место в ряду. Пассажирам рекомендуется воздержаться от перелета, если они страдают от любых связанных с коронавирусом симптомов, таких как лихорадка, кашель, внезапная потеря обоняния или одышка.
"Европейские авиалинии", ассоциация авиакомпаний Европы, которыми летает около 720 миллионов пассажиров в год, в начале мая заявила о том, что поскольку большинство самолетов оснащены эффективными воздушными фильтрами, "воздух в салоне сравним со стерильной средой операционного зала больницы". В заявлении ассоциации говорится о том, что удаление среднего места в качестве меры социального дистанцирования "не нужно и неэффективно в качестве дополнительной защитной меры" и "нецелесообразно для авиатранспортной отрасли в целом".
Также будут опробованы меры по проверке пассажиров, входящих в здание терминалов аэропортов. Так, аэропорт Брюсселя, который участвует в данной программе, уже установил тепловизионные камеры за пределами здания терминала для обнаружения пассажиров с высокой температурой или тех, кто не носит лицевую маску. В своем заявлении генеральный директор брюссельского аэропорта Арно Файст отметил, что эта воздушная гавань "активно готовится к ожидаемому увеличению пассажиропотока, как только вновь откроются внутриевропейские границы". Систематический контроль температуры тела пассажиров в аэропорту бельгийской столицы будет введен с 15 июня. Аэропорт также реорганизовал порядок размещения пассажиров в зонах регистрации и безопасности и увеличил частоту уборки. Он использует новейшую технологию для очистки тележек, а также задействует роботов с дезинфицирующим средством для мытья полов.