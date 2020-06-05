В ЕС разработали правила авиаперевозок после возобновления полетов

В ЕС рассказали, как будут соблюдаться правила авиаперевозок после возобновления полетов. Десять крупнейших авиаперевозчиков, работающих на международных линиях, для начала должны будут проверить меры безопасности, предложенные Агентством по авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Они разработаны в целях предотвращения распространения в самолетах и воздушных гаванях COVID-19.

Эти меры, которые координируют EASA и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний предполагают соблюдение социального дистанцирования, когда это возможно, ношение медицинской маски для лица с момента прибытия в аэропорт и до конца поездки, а также частое мытье рук.

Кроме того, в здания терминалов аэропортов будут допущены только те пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию, отмечает CNN. Вместе с тем данные меры не требуют того, чтобы авиакомпании обеспечивали социальное дистанцирование на борту или сделали пустым среднее место в ряду. Пассажирам рекомендуется воздержаться от перелета, если они страдают от любых связанных с коронавирусом симптомов, таких как лихорадка, кашель, внезапная потеря обоняния или одышка.

"Европейские авиалинии", ассоциация авиакомпаний Европы, которыми летает около 720 миллионов пассажиров в год, в начале мая заявила о том, что поскольку большинство самолетов оснащены эффективными воздушными фильтрами, "воздух в салоне сравним со стерильной средой операционного зала больницы". В заявлении ассоциации говорится о том, что удаление среднего места в качестве меры социального дистанцирования "не нужно и неэффективно в качестве дополнительной защитной меры" и "нецелесообразно для авиатранспортной отрасли в целом".

Также будут опробованы меры по проверке пассажиров, входящих в здание терминалов аэропортов. Так, аэропорт Брюсселя, который участвует в данной программе, уже установил тепловизионные камеры за пределами здания терминала для обнаружения пассажиров с высокой температурой или тех, кто не носит лицевую маску. В своем заявлении генеральный директор брюссельского аэропорта Арно Файст отметил, что эта воздушная гавань "активно готовится к ожидаемому увеличению пассажиропотока, как только вновь откроются внутриевропейские границы". Систематический контроль температуры тела пассажиров в аэропорту бельгийской столицы будет введен с 15 июня. Аэропорт также реорганизовал порядок размещения пассажиров в зонах регистрации и безопасности и увеличил частоту уборки. Он использует новейшую технологию для очистки тележек, а также задействует роботов с дезинфицирующим средством для мытья полов.