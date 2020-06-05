В Госдуме ответили на американский призыв к РФ уйти с Ближнего Востока

Призывы к РФ уйти из региона выглядят цинично и нагло. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

Ранее Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".

Леонид Слуцкий напомнил, что РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны. "Чего не скажешь о Соединенных Штатах, - напомнил он. - Это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию".

Парламентарий отметил, что Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов.

- Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль", - иронизирует политик. - Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм.