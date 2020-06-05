В Испании объявили о смягчении режима изоляции для 50% граждан страны

Более половины граждан Испании 8 июня вступят в четвертую и последнюю фазу смягчения режима изоляции страны, объявило местное правительство. Данные меры не коснутся жителей Мадрида и Барселоны, сообщает Guardian. Эти два крупнейших города в королевстве сильнее всего пострадали во время пандемии коронавируса.

В свою очередь жители Мадрида и Барселоны перейдут к предпоследней фазе послабления ограничительных мер, во время которой разрешены встречи группами до 15 человек. В некоторых других регионах страны (Андалусия, Балеарские и Канарские острова) граждане могут посещать кафе, бары, рестораны при условии соблюдения социального дистанцирования в полтора метра. Магазины, кинотеатры и театры во многих регионах королевства смогут открыться с пропускной способностью зрителей не более 50% от количества мест в них. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла призвал соотечественников продолжать вести себя "кране ответственно" с тем, чтобы прогресс, достигнутый во время изоляции, не был растрачен впустую. "Вирус все еще существует и опасен", - пояснил он.

Испанский парламент в среду проголосовал за утверждение шестого двухнедельного продления чрезвычайного режима в стране, который действует с 14 марта. Эти меры теперь будут действовать до 22 июня. Ранее стало известно, что королевство должно открыться для иностранных туристов с 1 июля.