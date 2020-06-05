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05.06.2020,  
12:49
Текст:  Михаил Русин

В Китае назвали главное преимущество беспилотного режима Су-57

В Китае оценили испытания российского Су-57 в беспилотном режиме полета.
Фото: РИА Новости
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Как пишет Sohu (перевод материала публикует "ИноСМИ"), в то время как в США происходят крушения военных самолетов, Россия начинает использовать технологии беспилотных истребителей шестого поколения в истребителях пятого поколения, к которым относится Су-57. Это делает российский самолет первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения. Автор публикации называет такое достижение прорывом.

Рассуждая о преимуществах беспилотного режима, Sohu отмечает, что маневренность самолета может быть существенно повышена. Современные технологии уже дают такую возможность, однако предел перегрузок для человеческого организма не позволяет использовать их в полной мере в пилотируемых аппаратах. Если воздушные маневры увеличивают перегрузку до величин более 9G, пилот может потерять сознание. А вот компьютеру, управляющему полетом, это не грозит. Следовательно, более маневренные беспилотные истребители получат явное превосходство в воздушном бою.

Пока, правда, искусственный интеллект не может в полной мере заменить пилота, поскольку обстановка во время боя быстро меняется, и для таких условий сложно разработать необходимые алгоритмы. Поэтому сейчас беспилотный режим российских Су-57 можно использовать для выполнения базовых воздушных маневров: взлет, посадка, простой полет. Подобная система еще не заменяет пилота в бою, но уже сейчас она может снизить нагрузку на человека.

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