В Раде призвали к отставке Авакова с поста главы МВД Украины

В Верховной раде зарегистрировано постановление об увольнении с поста главы министерства внутренних дел республики Арсена Авакова, сообщает издание "Украинская правда".

Член фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что инициативной группе удалось собрать более 70 подписей в поддержку этого решения, в основном это представители президентской фракции "Слуга народа". Теперь данный вопрос будет рассмотрен парламентом Незалежной.

Как ожидается, в пятницу в парламенте в рамках правительственного часа Аваков выступит с докладом о расследовании резонансных дел.