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5 июня 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 июня 2020 года № 98-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 июня 2020 года № 98-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. В подпункте 6.2 пункта 6 слова "объектов спорта" заменить словами "объектов спорта (за исключением объектов спорта, расположенных на открытом воздухе (стадионов, беговых дорожек, площадок для воркаута, плоскостных сооружений)".

2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), объектов спорта, расположенных на открытом воздухе (стадионов, беговых дорожек, площадок для воркаута, плоскостных сооружений), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию (в том числе спортивных тренажеров, на объектах спорта, расположенных на открытом воздухе (стадионах, беговых дорожках, площадках для воркаута, плоскостных сооружениях), размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.".



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