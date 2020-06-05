Физики допустили, что черные дыры могут быть голограммой

Ученые сразу из трех международных исследовательских центров опубликовали совместную работу, в которой выдвинута относительно новая теория о природе черных дыр. Физики считают, что эти объекты могут быть похожи на известную нам голограмму.

Соответствующий релиз появился на сайте Международной школы передовых исследований SISSA, целиком работу можно найти в журнале Physical Review X, а коротко о ней рассказывает EurekAlert.

Согласно новому исследованию, черные дыры могут быть похожи на голограмму. В последней вся информация накапливается в двумерной системе, которая обладает способностью воспроизводить трехмерное изображение.

Авторы работы предполагают, что принцип "действия" черной дыры может быть аналогичным. Квантовые теории утверждают, что эти загадочные космические объекты могут быть невероятно сложными и концентрировать огромное количество информации внутри себя.

Некоторые даже называют черные дыры самым большим жестким диском, существующим в природе. Эта идея согласуется с теорией относительности Эйнштейна, которая описывает черные дыры как трехмерные, простые, сферические и гладкие. Словом, черные дыры только кажутся трехмерными, как и голограммы.

В новой работе физики рассмотрели голографический принцип применительно к черным дырам. Причем они использовали идею, озвученную еще 30 лет назад. Она предполагает, что гравитация в разных местах пространства и в разных измерениях может вести себя по-разному. Она настолько нелогична, что сложно даже описать это состояние.

В данном случае исследователи говорят, что голографический принцип позволил им описать гравитацию без использования самого термина "гравитация". И это сразу сделало для физиков таинственные термодинамические свойства черных дыр более понятными. Такой подход позволяет описать черные дыры как голограмму: у них есть два измерения, в которых исчезает гравитация, но они воспроизводят объект в трех измерениях.

"Это исследование, является лишь первым шагом к более глубокому пониманию этих космических тел и свойств, которые характеризуют их, когда квантовая механика пересекается с общей теорией относительности", - считают исследователи.