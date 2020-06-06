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06.06.2020 19:20
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова

Чем больше человек боится заразиться коронавирусом, тем выше шанс, что он им заразится.

Главный врач 71-ой городской клинической больницы Москвы, телеведущий, доктор Александр Мясников считает, что стресс, в том числе от страха заразиться новым вирусом, снижает иммунитет и может стать катализатором заболевания. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников рассказал об эксперименте, который проводили на лабораторных крысах. Зверей часто пугали. В результате выяснилось, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его более спокойные сородичи.

Стресс влияет на гормональный баланс организма человека. В результате у организма не хватает сил на поддержание иммунитета. "Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", - отметил Мясников.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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В психологии известен такой прием как эффект плацебо. Придумали его фармкомпании. При клинических испытаниях на людях новых лекарств одним испытуемым дают настоящие препараты, а другим пустышки (плацебо). Но испытуемые не знают, что принимают пустышки, и при этом верят, что это настоящее лекарство. Таким образом оценивается, насколько человек верит в действенность нового лекарства. Считается, что уверенность в исцелении может улучшить состояние больного.

Но плацебо может дать и обратный эффект. Если здоровый человек начинает приписывать себе несуществующие болезни, он рано или поздно может реально заболеть. Все дело как раз в стрессе. Иммунная система человека просто не справляется с постоянным перенапряжением и страхами.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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