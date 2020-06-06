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6 июня 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 5 июня 2020 года № 296 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски (медицинские, гигиенические), респираторы).";

2) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

"18. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия пассажирским транспортом общего пользования, следовавшим с территории иностранного государства, а также с территории субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, следующие ограничения:".

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:


"Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Перечень субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных образований)

1. Город Москва.

2. Город Санкт-Петербург.

3. Город Красноярск.

4. Республика Тыва.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 09 июня 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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