"Яндекс" изменил логотип в День русского языка

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в России отмечается и День русского языка.

Кроме того, это и День русского языка в Организации Объединенных Наций. Русский - один из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским.

"Яндекс" изменил логотип на своей главной странице. Теперь вместо традиционного лого это высказывания русских писателей о русском языке, которые начинаются на "Я".

"Яндекс" выбрал фразы Александра Пушкина "Язык неистощим в соединении слов", Михаила Лермонтова "Язык и золото - вот наш кинжал и яд", Владимира Даля "Язык есть вековой труд целого поколения" и Александра Куприна "Язык - это история народа".

Также поисковик использует в этот день вместо своего логотипа изображение пера и чернильницы.