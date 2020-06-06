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6 июня 2020 г. 10:05
Общество
Текст: Артем Локалов

"Яндекс" изменил логотип в День русского языка

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в России отмечается и День русского языка.
Главная страница поисковика. Фото: yandex.ru
Главная страница поисковика. Фото: yandex.ru

Кроме того, это и День русского языка в Организации Объединенных Наций. Русский - один из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским. 

Фото: Артем Локалов
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"Яндекс" изменил логотип на своей главной странице. Теперь вместо традиционного лого это высказывания русских писателей о русском языке, которые начинаются на "Я".

"Яндекс" выбрал фразы Александра Пушкина "Язык неистощим в соединении слов", Михаила Лермонтова "Язык и золото - вот наш кинжал и яд", Владимира Даля "Язык есть вековой труд целого поколения" и Александра Куприна "Язык - это история народа".

Также поисковик использует в этот день вместо своего логотипа изображение пера и чернильницы.

Темы дня:
#Яндекс
#журнал Родина
#писатели