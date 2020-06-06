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6 июня 2020 г.

Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 3 июня 2020 года № 121 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за I квартал 2020 года"

Дата подписания 3 июня 2020 г.
Опубликован 6 июня 2020 г.

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9870 рублей, для трудоспособного населения - 10386 рублей, пенсионеров - 7989 рублей, детей - 10163 рубля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Р.А.Тамбиев



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