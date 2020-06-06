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Рубрика: В мире

Макрон и Си Цзиньпин по телефону обсудили планы совместной работы

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом, помощь странам Африки и вопросы климата. О телефонных переговорах президента Франции и председателя КНР сообщил Елисейский дворец.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Лидеры двух стран обсудили реализацию приоритетов и будущие этапы стратегического партнерства", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В вопросе здравоохранения был сделал упор на коллективный подход в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Обсуждая ситуацию с климатом, Франция и КНР выразили намерение строить совместную работу с учетом принятых ранее рамочных конвенции ООН по этому нправлению. Речь шла о выстраивании совместной повестки, которая бы отвечала вопросам, в частности COP15 по биоразнообразию и COP26 по климату.

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