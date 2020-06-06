МИД: Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно

Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса. Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность. "Здоровье наших граждан превыше всего, и я убежден в том, что соответствующие решения, если и когда они будут приниматься, будут абсолютно взвешенными и гарантировать не ухудшение, по крайней мере, ситуации в борьбе с коронавирусом", - уверен Грушко.

Ситуация с пандемией пока "слишком подвижная", отметил далее замминистра МИД РФ. При это отдельные страны Южной Европы точечно открывают граница для туристов. Однако Шенгенская зона не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят, уточнил Грушко.