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От рака умерла актриса из "Друзей" Мэри Пэт Глисон

Новости
    06.06.2020, 16:32
Текст:   Олег Усков

Одна из самых узнаваемых и ярких характерных актрис второго плана Мэри Пэт Глисон, прославленная своим вечно недовольным и угрожающим видом, умерла 2 июня в возрасте семидесяти лет в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на подтверждение от представителя артистки. В качестве причины смерти Глисон названо онкологическое заболевание.

При этом агент уверил, что его клиентка, страдавшая, кроме того, биполярным расстройством, стойко сражалась с раком до самого конца.

Мэри Пэт Глисон родилась в 1950-м в Миннесоте. Сниматься начала в 1980-м, далее отметившись в более чем 170 фильмах и сериалах, среди которых "Путеводный свет", "Полный дом", "Основной инстинкт", "Квантовый скачок", "Масло Лоренцо", "Она написала убийство", "Друзья", "Секс в большом городе", "Скорая помощь", "Брюс Всемогущий", "Траффик", "Невыносимая жестокость", "История Золушки", "Отчаянный домохозяйки", "2 девицы на мели", "Менталист", "Как избежать наказания за убийство".

Одной из последних работ Глисон стала роль Мэри в ситкоме с Анной Фэрис "Мамаша".

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