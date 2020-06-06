Пекин раздал жителям ваучеры для стимулирования торговли

Власти Пекина начали раздачу ваучеров на сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 млрд. долларов), которые можно использовать для совершения покупок в интернете, в обычных магазинах, а также в ресторанах, для помощи торговле и общепиту, пострадавшему от пандемии коронавируса, сообщает деловое издание Bloomberg.

Выдача ваучеров началась в 10:00 по местному времени через китайскую онлайн-торговую платформу JD.com. Они будут выдаваться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый купон действителен в течение 14 дней.

Между тем розничные продажи в Пекине упали на 20,4 процента в первые четыре месяца года, что хуже, чем национальный спад на 16,2 процента, свидетельствует национальное бюро статистики. По меньшей мере, 50 городов по всему Китаю, в том числе Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь, распространили ваучеры на сумму более 6 миллиардов юаней.