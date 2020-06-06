В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 04 июня 2020 г. № 981, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 29 мая 2020 г. № 857" дополнить словами ", от 04 июня 2020 г. № 981";

2) в пункте 2:

а) абзац первый подпункта "е" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"е) осуществление образовательной деятельности в очной форме обучения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения. Указанное ограничение не распространяется на проведение индивидуальных занятий по практическому вождению транспортными средствами организациями, реализующими программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, с обязательным выполнением следующих условий:";

б) дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:

"15) медицинским организациям осуществлять на территории Псковской области деятельность с обязательным соблюдением требований, установленных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" и Рекомендациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. (письмо от 09 апреля 2020 г. № 02/6509-2020-32);

16) стационарным организациям социального обслуживания и организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлять на территории Псковской области деятельность с обязательным соблюдением требований, установленных Методическими рекомендациями 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 06 апреля 2020 года.";

3) подпункт "а" подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"а) на период по 19 июня 2020 г. осуществление образовательной деятельности в дистанционной форме обучения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения;".

2. Внести в указ Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) подпункт 1 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) в части соблюдения работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления внутренней политики Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

г) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления внутренней политики Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ.";

б) подпункт 2 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Администрации Псковской области и отнесенных к компетенции Управления специальных программ Администрации Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления специальных программ Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

е) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления специальных программ Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления специальных программ Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

в) подпункт 3 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:

"е) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по спорту Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

ж) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по спорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

г) подпункт 4 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:

"и) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

к) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

д) подпункт 5 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по культуре Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по культуре Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

д) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по культуре Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по культуре Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

е) в подпункте 6:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) в части соблюдения условий осуществления образовательной деятельности организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения, включая соблюдение установленных требований при проведении индивидуальных занятий по практическому вождению транспортными средствами организациями, реализующими программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий (подпункт "е" подпункта 3 пункта 2 Указа № 30-УГ);";

дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания:

"з) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по образованию Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

и) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по образованию Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по образованию Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

ж) подпункт 7 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, работниками организаций, указанных в подпунктах "в", "г" настоящего подпункта, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

е) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, организациями, указанными в подпунктах "в", "г" настоящего подпункта, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

з) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) Комитет по здравоохранению Псковской области:

а) в части соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оказание стоматологических услуг, условий деятельности, указанных в пункте 31 Перечня, подпункте 14 пункта 2 Указа № 30-УГ;

б) в части соблюдения медицинскими организациями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, условий деятельности, указанных подпункте 15 пункта 2 Указа № 30-УГ, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения фармацевтическими организациями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

г) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по здравоохранению Псковской области, работниками организаций, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);";

и) подпункт 9 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по туризму Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по туризму Псковской области, работниками организаций, указанных в подпункте "в" настоящего подпункта, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

д) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по туризму Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по туризму Псковской области, организациями, указанными в подпункте "в" настоящего подпункта, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

к) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) Комитет по социальной защите Псковской области, территориальные отделы Комитета по социальной защите Псковской области:

а) в части соблюдения гражданами в возрасте старше 65 лет режима самоизоляции по месту проживания (пребывания) (подпункт "б" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения стационарными организациями социального обслуживания и организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, условий деятельности, указанных подпункте 16 пункта 2 Указа № 30-УГ, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по социальной защите Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по социальной защите Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по социальной защите Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по социальной защите Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

л) подпункте 11:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) в части соблюдения гражданами требований носить одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы в общественных местах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" подпункта 1, подпунктом "д" подпункта 2, подпунктом "е" подпункта 3, подпунктами "г", "и" подпункта 4, подпунктом "г" подпункта 5, подпунктом "з" подпункта 6, подпунктом "д" подпункта 7, подпунктом "г" подпункта 8, подпунктом "г" подпункта 9, подпунктом "в" подпункта 10, подпунктами "г", "д" подпункта 12, подпунктом "в" подпункта 14, подпунктом "б" подпункта 15, подпунктом "б" подпункта 16, подпунктом "а" подпункта 17, подпунктом "а" подпункта 18, подпунктом "а" подпункта 19, подпунктом "а" подпункта 20, подпунктом "а" подпункта 21, подпунктом "а" подпункта 22, подпунктом "а" подпункта 23, подпунктом "а" подпункта 24 пункта 1 настоящего указа (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);";

дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету юстиции Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета юстиции Псковской области, организациями, указанными в подпункте "г" настоящего подпункта, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

м) подпункт 12 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по транспорту Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по транспорту Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

е) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по транспорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по транспорту Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

н) подпункт 14 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по труду и занятости Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по труду и занятости Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по труду и занятости Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по труду и занятости Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

о) подпункт 15 изложить в следующей редакции:

15) Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области:

а) в части запрета посещения гражданами лесопарков (подпункт "ж" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по природным ресурсам и экологии Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

в) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по природным ресурсам и экологии Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

п) подпункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) Комитет по ветеринарии Псковской области:

а) в части соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ветеринарную деятельность, условий деятельности, указанных в пункте 9 Перечня, подпункте 8.3 пункта 2 Указа № 30-УГ;

б) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по ветеринарии Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по ветеринарии Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

в) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по ветеринарии Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по ветеринарии Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

р) дополнить подпунктами 17 - 24 следующего содержания:

"17) Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения главами муниципальных районов Псковской области, главами городских округов Псковской области, главами местных администраций городских округов Псковской области, работниками органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

18) Управление информационной политики Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Администрации Псковской области и отнесенных к компетенции Управления информационной политики Администрации Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления информационной политики Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления информационной политики Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления информационной политики Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

19) Управление цифрового развития и связи Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Администрации Псковской области и отнесенных к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

20) Управление делами Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Администрации Псковской области и отнесенных к компетенции Управления делами Администрации Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления делами Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления делами Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления делами Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

21) Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

22) Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

23) Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

24) Комитет по тарифам и энергетике Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по тарифам и энергетике Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по тарифам и энергетике Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ.";

2) пункт 2 признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







