Путин поправил главу Бурятии насчет выделенных на библиотеку средств

На видеоконференции с деятелями культуры президент уточнил данные, которые привел глава Бурятии, по строительству национальной библиотеки - Алексей Цыденов назвал в своем докладе сумму на 40 млн рублей меньше.

"Сегодня открывается знаковый для республики объект - новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 млн рублей", - заявил региональный лидер.

Владимир Путин уточнил: "По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?". Оказалось, что еще предстоит реконструкция старого здания. "Вы абсолютно точные цифры называете", - сказал глава республики.