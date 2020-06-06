Вывозной рейс с россиянами вылетел из Гаваны в Москву

Российские дипломаты помогли гражданам РФ покинуть Кубу в условиях пандемии коронавируса. Самолет вылетел из гаванского международного аэропорта имени Хосе Марти в субботу в 07:45 мск.

По данным посольства России, всего в Гаване на рейс зарегистрировались 88 пассажиров. Когда самолет прибыл в кубинскую столицу, на борту уже находились почти 220 россиян из Аргентины, Чили, Бразилии, Уругвая, Боливии и Парагвая, пишет ТАСС.

В Москву также летят и граждане других стран, обратившиеся за помощью к России. Отмечается, что перед посадкой на борт местные врачи измеряли температуру тела у всех пассажиров для предотвращения возможного распространения коронавира.