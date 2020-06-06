В ЧАО начался прием заявок на голосование по поправкам в Конституцию

С 6 июня на Чукотке можно подать заявку на участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту нахождения, сообщается на сайте Чукотского автономного округа.

Сделать это можно до 21 июня в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте Госуслуг в разделе "Мои выборы". После этого гражданин будет числиться только в списках для голосования по месту нахождения, из списков по месту регистрации его исключат.

На Чукотке более 33 тысяч избирателей. Первого июля будет открыто 55 избирательных участков.

По словам председателя Избирательной комиссии Чукотки Оксаны Талызиной, с учетом эпидемиологической обстановки будет применяться несколько алгоритмов голосования.