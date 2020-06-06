В Приморье снят еще один ряд ограничений в связи с COVID-19

С 6 июня в Приморском крае разрешено гулять на свежем воздухе и заниматься физкультурой при соблюдении необходимых мер безопасности сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Жителям края разрешается ходить на пешие экскурсии в составе пяти человек, можно посещать зоопарки, работа которых также разрешена с сегодняшнего дня.

Очередное снятие ограничений не касается Находкинского городского округа, в котором введен особый режим соблюдения карантина в связи с выявленным в конце апреля очаговым поражением инфекцией. В городе вчера было разрешено возобновление работы предприятий социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки с соблюдением санитарных мер предосторожности, но пропускной режим в Находке не снят.