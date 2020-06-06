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06.06.2020 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии произошел пожар в торговом центре

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

6 июня в городе Октябрьский произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Сообщение о задымлении кровли здания на улице Островского поступило огнеборцам около часу дня по московскому времени. Горело двухэтажное кирпичное здание, из которого до прибытия пожарных сотрудники эвакуировали 35 человек.

В тушении пожара принимали участие семь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. За 15-20 минут они локализовали пожар на площади 300 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что по оперативным данным никто из людей не пострадал.

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