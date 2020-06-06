В Башкирии произошел пожар в торговом центре

6 июня в городе Октябрьский произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о задымлении кровли здания на улице Островского поступило огнеборцам около часу дня по московскому времени. Горело двухэтажное кирпичное здание, из которого до прибытия пожарных сотрудники эвакуировали 35 человек.

В тушении пожара принимали участие семь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. За 15-20 минут они локализовали пожар на площади 300 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что по оперативным данным никто из людей не пострадал.