В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Кабардино-Балкарии в результате пожара погибли двое детей. Их тела обнаружили пожарные, сообщили в субботу в МЧС республики.

Трагедия произошла в селении Сармаково Зольского района. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 15.05. Выяснилось, что горит кровля частного дома.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела двух детей возрастом три года и пять лет.

Сейчас на месте инцидента работают следователи вместе с сотрудниками МЧС. Как заявили в республиканском следственном управлении СК РФ, по факту пожара и смерти несовершеннолетних проводится доследственная проверка. Выясняются причины возгорания.