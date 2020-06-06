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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Северной Осетии нашли массовое захоронение бойцов Вермахта

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)
Фото: instagram.com/gazetaslovo Фото: instagram.com/gazetaslovo
Фото: instagram.com/gazetaslovo

В Северной Осетии рабочие во время земельных работ наткнулись на массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, речь идет о бойцах Вермахта, заявили в администрации Ардонского района.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Братскую могилу обнаружили на окраине города Ардона. Строители проводили земельные работы, когда нашли человеческие останки и военную амуницию.

- Найденные фрагменты форменной одежды говорят о том, что предположительно это останки немецких солдат, - отметили в муниципалитете.

Вскоре все строительные работы были прекращены. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. На видеозаписях с места событий, появившихся в Сети, видно, что к работам подключились представители поискового отряда. Найдены останки как минимум трех человек.

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