В Северной Осетии нашли массовое захоронение бойцов Вермахта

В Северной Осетии рабочие во время земельных работ наткнулись на массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, речь идет о бойцах Вермахта, заявили в администрации Ардонского района.

Братскую могилу обнаружили на окраине города Ардона. Строители проводили земельные работы, когда нашли человеческие останки и военную амуницию.

- Найденные фрагменты форменной одежды говорят о том, что предположительно это останки немецких солдат, - отметили в муниципалитете.

Вскоре все строительные работы были прекращены. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. На видеозаписях с места событий, появившихся в Сети, видно, что к работам подключились представители поискового отряда. Найдены останки как минимум трех человек.