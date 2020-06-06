На Кубани мужчину спасли после часа клинической смерти

В Новороссийске медики почти два часа боролись за жизнь пациента, у которого остановилось сердце. В итоге мужчину удалось спасти, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Молодой человек стал жаловаться на боль еще дома, а когда отправился на работу, у него случился сердечный приступ из-за оторвавшегося тромба. В таких ситуациях, как отмечают медики, шансы выжить бывают минимальными. Приехавшая скорая установила клиническую смерть - не прощупывался пульс и отсутствовало дыхание, а сам пациент не подавал признаков жизни.

- Двадцать минут сотрудники "скорой помощи" запускали сердце. И только когда оно слабо начало пульсировать - выдавать 20 ударов в минуту - мужчину срочно госпитализировали в первую горбольницу Новороссийска. К их приезду уже была готова противошоковая палата - то место, где есть все необходимое и для диагностики, и для оказания экстренной помощи, - говорится в сообщении.

В медучреждении выяснилось, что у пациента желудочковая пароксизмальная тахикардия - состояние крайней степени тяжести. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 45 минут, хотя по инструкциям их следует прекращать уже через 30 минут. Но упорство медиков победило - сердечная деятельность у пациента восстановилась.

- В ходе операции мужчине убрали острую окклюзию - закупорку - сосуда, восстановили кровоток, - сообщили в минздраве.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он находится в больнице под наблюдением медиков.