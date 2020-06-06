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06.06.2020 11:22
Рубрика: Экономика

Рейс с россиянами из Латинской Америки стал рекордным по протяженности

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет авиакомпании AzurAir, выполняющий организованный правительством России вывозной рейс, вылетел из аэропорта Гаваны в сторону Москвы. На борту лайнера находятся более 400 россиян, которых вызванные борьбой с распространением коронавируса меры застали врасплох вдалеке от дома - запертыми в Латинской Америке.

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Этот вывозной рейс стал рекордным по протяженности. За 3 дня самолет посетил 4 латиноамериканских страны: Бразилию, Аргентину, Чили и Кубу. Кроме того, на борту лайнера находятся также и россияне, которых закрытие границ и отмена нормального авиасообщения застало и в других странах континента - Уругвае, Боливии и Парагвае.

"Такой сложный маршрут является уникальным и стал возможным исключительно благодаря усилиям всех ведомств, а также посольств и консульств России", - рассказали корреспонденту "РГ" в российской дипмиссии в Гаване.

Фото: iStock
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"Маршрут Москва - Гавана - Сан-Паулу - Буэнос-Айрес - Сантьяго - Гавана - Москва был проработан для того, чтобы в кратчайшие сроки доставить на родину всех россиян согласно спискам пассажиров вывозных рейсов, сформированных на основе обращений граждан на портал Госуслуг", - сообщили в посольстве, добавив, что "на этом же самолете из России домой вернулись 170 граждан Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили.

"Из Чили вылетело 58 россиян, которые из-за закрытия границ никак не могли покинуть страну. В самом начале введения местным правительством ограничительных мер, мы рекомендовали всем россиянам приехать в столицу. Благодаря этому проблем с тем, чтобы добраться в аэропорт Сантьяго, у россиян не возникло", - отметил пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров.

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