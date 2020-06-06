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06.06.2020 08:21
Рубрика: В мире

Стал известен противник Трампа на президентских выборах в США

Текст: Александр Саможнев
Бывший вице-президент США Джо Байден официально собрал 1991 голос делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом от Демократической партии. Политик победил на праймериз в Мэриленде, Индиане, Род-Айленде, Нью-Мексико, Монтане, Южная Дакоте и Пенсильвании, а также в округе Колумбия, набрав 1993 голоса, сообщает газета The USA Today.
Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

"Это трудное время в истории Америки. Разобщающая и злая политика Дональда Трампа не дает ответа на все вопросы. Страна взывает к лидерству, которое может нас объединить", - говорится заявлении команды Байдена.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп назвал Байдена политическим слабаком

В начале апреля Байден стал предполагаемым кандидатом после того, как сенатор Берни Сандерс, его последний оппонент-демократ, приостановил президентскую кампанию. На начальном этапе было, по меньшей мере, два десятка кандидатов, претендующих на выдвижение от демократов.

В первых штатах досрочного голосования Байден понес разочаровывающие потери, что вызвало сомнения у экспертов, что бывший вице-президент сможет получить достаточно поддержки, чтобы стать кандидатом. Тем не менее, кампания Байдена была возобновлена после успеха в Южной Каролине и продолжала набирать победы.

Демократы проведут съезд в середине августа, где Байден будет официально назначен представлять свою партию на всеобщих выборах. За последние несколько месяцев президент Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден уже фактически начали борьбу за голоса электората. Они представили свою точку зрения на пандемию коронавируса, отношения с Китаем и на протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно недавнему опросу, Байден одержит небольшое преимущество над Трампом в личном противостоянии на всеобщих выборах.

В мире США Выборы президента США-2020

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