Стал известен противник Трампа на президентских выборах в США

"Это трудное время в истории Америки. Разобщающая и злая политика Дональда Трампа не дает ответа на все вопросы. Страна взывает к лидерству, которое может нас объединить", - говорится заявлении команды Байдена.

В начале апреля Байден стал предполагаемым кандидатом после того, как сенатор Берни Сандерс, его последний оппонент-демократ, приостановил президентскую кампанию. На начальном этапе было, по меньшей мере, два десятка кандидатов, претендующих на выдвижение от демократов.

В первых штатах досрочного голосования Байден понес разочаровывающие потери, что вызвало сомнения у экспертов, что бывший вице-президент сможет получить достаточно поддержки, чтобы стать кандидатом. Тем не менее, кампания Байдена была возобновлена после успеха в Южной Каролине и продолжала набирать победы.

Демократы проведут съезд в середине августа, где Байден будет официально назначен представлять свою партию на всеобщих выборах. За последние несколько месяцев президент Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден уже фактически начали борьбу за голоса электората. Они представили свою точку зрения на пандемию коронавируса, отношения с Китаем и на протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно недавнему опросу, Байден одержит небольшое преимущество над Трампом в личном противостоянии на всеобщих выборах.