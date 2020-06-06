Умерла вдова космонавта Павла Беляева

Тяжелая новость: супруга космонавта Павла Беляева - Татьяна Филипповна - умерла 6 июня на 91-м году жизни от сердечной недостаточности.

Несколько месяцев назад Татьяна Беляева перенесла два инфаркта. В ночь на субботу она почувствовала себя плохо, родные вызвали "скорую", но к сожалению, спасти ее не удалось.

Муж Татьяны Филипповны Павел Беляев был командиром корабля "Восход-2", на котором в марте 1965 года он полетел вместе с Алексеем Леоновым. 12 минут 9 секунд, проведенные Леоновым в отрытом космосе, потрясли мир. "Внимание! Человек вышел в космическое пространство! " - эти ликующие слова командира Павла Беляева передали все радиостанции мира. "Телекартинка" парящего на фоне Земли советского космонавта транслировалось по всем телеканалам.

На заключительном этапе исторического полёта, когда вышла из строя система ориентации корабля и стала невозможной посадка в автоматическом режиме, Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозную двигательную установку. Эти операции были выполнены впервые в пилотируемой космонавтике.

Павел Иванович ушел из жизни 10 января 1970 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Всю свою жизнь Татьяна Филипповна посвятила музею в Звездном городке. В 1967 году она открыла его вместе с Юрием Гагариным. До смерти мужа она была бессменным директором мемориала, сама проводила экскурсии по нему.

Татьяна Филипповна постоянно была на связи с Фондом популяризации пилотируемой космонавтики "Космос это мы". Она мечтала в год 95-летия своего супруга подарить кусты сирени, пересаженные из их сада, трем музеям космонавтики: в Гагарине, Москве и Калуге, а также школе в Волгогодской области, где учился Павел Беляев и школе в городе Гагарине, где учился первый космонавт Земли.

Татьяна Филипповна ушла. Но в День России, 12 июня в 12.00 часов сирень обязательно посадят там, где мечтала жена легендарного космонавта.

Между тем

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