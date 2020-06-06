В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за жестокие методы работы

Двух полицейских Нью-Йорка отстранили от службы за жестокое обращение с демонстрантами. Об этом сообщил руководитель городской полиции Дермот Ши. В интернете появились записи, на которых видно, как один страж порядка сильно толкает участницу пикета, от чего та падает на землю и ударяется головой об асфальт. Другой сотрудник полиции срывает с лица стоящего с поднятыми руками человека защитную маску и прыскает перцовым баллоном.

"Увиденного на записи достаточно для отстранения сотрудников от службы без сохранения заработной платы. По результатам проверки обнародованных фактов будут приняты и другие меры реагирования", - цитирует главу полиции американского мегаполиса ТАСС.

Во многих штатах США сейчас проходят акции протеста, начало им положило насильственное задержание в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Удушающий прием для мужчины оказался смертельным. Для наведения порядка власти США привлекли бойцов Национальной гвардии.