Новости

США пообещали новые санкции за поставки топлива в Венесуэлу 03:17
Франция объявила о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Северной Африке 03:15
Вывозной рейс для застрявших в Мексике россиян намечен на седьмое июня 02:55
Макрон и Си Цзиньпин по телефону обсудили планы совместной работы 02:35
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока" 02:31
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области 01:53
Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян 01:51
В Калифорнии загорелся распределительный центр компании Amazon 01:33
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году 01:21
ВОЗ: За сутки в мире выявлено 118 тысяч новых случаев заражения COVID 01:01
В Дубае после трехмесячного перерыва включили поющий фонтан 00:54
Полицейским Миннеаполиса запретят использовать удушающие приемы 00:40
Вагнер Лав может вернуться в Россию 00:15
Трамп пригрозил мэру Вашингтона введением дополнительных сил военных 05.06.2020
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 05.06.2020
Путин передал правительству руководство Ростуризмом 05.06.2020
Власти Подмосковья отложили открытие торговых центров 05.06.2020
ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок 05.06.2020
СМИ: Трамп приказал вывести из Германии почти 10 тысяч военнослужащих США 05.06.2020
Ростехнадзор: Причиной ЧП в Норильске могла быть изношенность оборудования 05.06.2020
МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги 05.06.2020
В Испании объявили о смягчении режима изоляции для 50% граждан страны 05.06.2020
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей 05.06.2020
Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений 05.06.2020
Чем COVID-19 озадачил кардиологов всего мира 05.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
06.06.2020 02:31
Рубрика: Власть

В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"

Фото: AFP/ZACH GIBSON Фото: AFP/ZACH GIBSON
Фото: AFP/ZACH GIBSON

Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало госдепартамент США за предложение Москве уйти с Ближнего Востока. Дипломаты напомнили, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
Путин поручил провести переговоры с Сирией о расширении военных баз

Так в посольстве отреагировали на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера, высказавшего мнение, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль". Дипломаты задали вопрос Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? "Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - цитирует РИА Новости заявление посольства.

Ранее очередной выпад Вашингтона в сторону Москвы прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав его отражением внутренних проблем американских элит. По мнению Джабарова, "американцы хотят свои внутренние проблемы перевести на внешний тренд".

Напомним, что с 2015 года Россия по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь республике в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. Что же касается коалиции во главе с США, которая проводит военные операции против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ"), то в Сирии она действует без согласия официальных властей страны. В Дамаске действия США называют оккупацией, считая истинной причиной пребывания американских войск является контроль над нефтяными месторождениями.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Ближний Восток Сирия Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минюст России признал законность указов Собянина
Путин поручил взять под полный контроль ситуацию в Норильске
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"
Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование