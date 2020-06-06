В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"

Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало госдепартамент США за предложение Москве уйти с Ближнего Востока. Дипломаты напомнили, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства.

Так в посольстве отреагировали на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера, высказавшего мнение, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль". Дипломаты задали вопрос Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? "Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - цитирует РИА Новости заявление посольства.

Ранее очередной выпад Вашингтона в сторону Москвы прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав его отражением внутренних проблем американских элит. По мнению Джабарова, "американцы хотят свои внутренние проблемы перевести на внешний тренд".

Напомним, что с 2015 года Россия по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь республике в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. Что же касается коалиции во главе с США, которая проводит военные операции против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ"), то в Сирии она действует без согласия официальных властей страны. В Дамаске действия США называют оккупацией, считая истинной причиной пребывания американских войск является контроль над нефтяными месторождениями.