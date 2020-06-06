Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.06.2020,  
14:00
Текст:  Михаил Русин

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщает ТАСС, с подобным предложением выступили разработчики из КБ "Факел" им. Грушина и НПП "Радар ммс". Соответствующий патент уже размещен в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Китае назвали главное преимущество беспилотного режима Су-57

Отмечается, что вертикальный старт ракеты будет производиться из пускового контейнера, который предполагается разместить на воздушном носителе. При этом для выброса ракеты без запуска ее двигателя могут использоваться пороховые аккумуляторы давления, выталкивающие ракету за счет пороховых газов. А собственно ракетный маршевый двигатель активируется с задержкой уже на некотором расстоянии от носителя, что обеспечивает безопасность самолета.

Подобным образом планируется запускать управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты. Разработчики также предлагают применять двигатели стабилизации в носовой части ракеты, которые позволят компенсировать давление от потока воздуха во время полета самолета-носителя.

Преимуществом минометного старта станет безопасный запуск ракет даже с тех самолетов, которые находятся на стоянке на территории аэродрома или места базирования. Также сообщается, что минометный старт применяется в российских шахтных и мобильных стратегических ракетных комплексах, в некоторых зенитных комплексах и на стратегических подводных лодках. Этот опыт можно использовать и в боевой авиации.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org
Экстремальный пилотаж Ми-25 показали на видео 05.06.2020
Складной истребитель: как создавали советский самолет-трансформер ИС-1 29.05.2020
Российские торпеды станут опаснее для противника 29.05.2020
самолеты
Фото: Станислав Корытников/РИА Новости
Воздушный силач: как вертолет Ми-6 стал легендой 05.06.2020
Массированный налет немецкой авиации под Курском был отражен 77 лет назад 02.06.2020
Минобороны сообщило об активности НАТО близ российских границ 01.06.2020
ракеты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Танк "Армата" начали готовить на экспорт 05.06.2020
ВВС США купят восемь "суперракет" Трампа 04.06.2020
Российские спутники взяли под контроль США 04.06.2020