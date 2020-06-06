В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.

Как сообщает ТАСС, с подобным предложением выступили разработчики из КБ "Факел" им. Грушина и НПП "Радар ммс". Соответствующий патент уже размещен в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Отмечается, что вертикальный старт ракеты будет производиться из пускового контейнера, который предполагается разместить на воздушном носителе. При этом для выброса ракеты без запуска ее двигателя могут использоваться пороховые аккумуляторы давления, выталкивающие ракету за счет пороховых газов. А собственно ракетный маршевый двигатель активируется с задержкой уже на некотором расстоянии от носителя, что обеспечивает безопасность самолета.

Подобным образом планируется запускать управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты. Разработчики также предлагают применять двигатели стабилизации в носовой части ракеты, которые позволят компенсировать давление от потока воздуха во время полета самолета-носителя.

Преимуществом минометного старта станет безопасный запуск ракет даже с тех самолетов, которые находятся на стоянке на территории аэродрома или места базирования. Также сообщается, что минометный старт применяется в российских шахтных и мобильных стратегических ракетных комплексах, в некоторых зенитных комплексах и на стратегических подводных лодках. Этот опыт можно использовать и в боевой авиации.