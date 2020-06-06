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Рубрика: В мире

В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде

Текст: Александр Саможнев
Лос-Анджелес, как и десятки другихгородов США, захлестнули протестыпротив расизма и насилия полиции. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Лос-Анджелес, как и десятки другихгородов США, захлестнули протестыпротив расизма и насилия полиции. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Лос-Анджелес, как и десятки другихгородов США, захлестнули протестыпротив расизма и насилия полиции. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Власти Вашингтона ожидают, что в субботу пройдет крупнейшая демонстрация против жестокости полиции, убившей афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Военные автомобили и офицеры в форме закрывают большую часть центра, опасаясь массовых выступлений, которые могут выйти из-под контроля, сообщает газета The Washington Times.

Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Белый дом укреплен новыми ограждениями, приняты дополнительные меры безопасности в связи с акциями протеста, которые порой становились жестокими. Президент Дональд Трамп находится в резиденции, у него не запланировано каких-либо встреч.

На улицах развешены плакаты: "Жизнь чернокожего имеет значение", словно предостерегающие мэра Мюриэл Баузер от силовых действий. По свидетельствам очевидцев, в некоторых районах видны группы людей, которые собирают бутылки и камни для противостояния с правоохранителями.

Фото: GETTYIMAGES
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Между тем в Рейфорде, Северная Каролина, по месту рождения усопшего Джорджа Флойда, собрались на поминальную службу близкие и сочувствующие, передает телеканал CBS News.

У входа в церковь образовались две шеренги в количество ста человек. Когда мимо проносили гроб, раздались громкие крики: "Черная сила", "Нет справедливости, нет мира". После прощания, прошла поминальная служба для Флойда. Он скончался 25 мая, когда полицейский из Миннеаполиса поставил колено на его шею и продержал несколько минут. Смерть афроамериканца привела к протестам по всему миру против жестокости и расизма.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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