В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде

Власти Вашингтона ожидают, что в субботу пройдет крупнейшая демонстрация против жестокости полиции, убившей афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Военные автомобили и офицеры в форме закрывают большую часть центра, опасаясь массовых выступлений, которые могут выйти из-под контроля, сообщает газета The Washington Times.

Белый дом укреплен новыми ограждениями, приняты дополнительные меры безопасности в связи с акциями протеста, которые порой становились жестокими. Президент Дональд Трамп находится в резиденции, у него не запланировано каких-либо встреч.

На улицах развешены плакаты: "Жизнь чернокожего имеет значение", словно предостерегающие мэра Мюриэл Баузер от силовых действий. По свидетельствам очевидцев, в некоторых районах видны группы людей, которые собирают бутылки и камни для противостояния с правоохранителями.

Между тем в Рейфорде, Северная Каролина, по месту рождения усопшего Джорджа Флойда, собрались на поминальную службу близкие и сочувствующие, передает телеканал CBS News.

У входа в церковь образовались две шеренги в количество ста человек. Когда мимо проносили гроб, раздались громкие крики: "Черная сила", "Нет справедливости, нет мира". После прощания, прошла поминальная служба для Флойда. Он скончался 25 мая, когда полицейский из Миннеаполиса поставил колено на его шею и продержал несколько минут. Смерть афроамериканца привела к протестам по всему миру против жестокости и расизма.