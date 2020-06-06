Постановление губернатора Волгоградской области от 5 июня 2020 года № 359 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, изложив его текст в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", указами Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 12, решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 г., решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 1 кс "О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области", в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования (далее именуется - режим повышенной готовности).

2. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

3.1. Прибывшим с территории иностранных государств:

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, а также свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее именуется - горячая линия call-центра) или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

3.2. Прибывшим из иных субъектов Российской Федерации:

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Волгоградскую область;

незамедлительно сообщать о своем прибытии в Волгоградскую область, о прибытии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в иных субъектах Российской Федерации, а также свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию call-центра или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

Положения настоящего подпункта не распространяются:

на лиц, осуществляющих транзитный проезд по территории Волгоградской области;

на лиц, осуществляющих международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа;

на медицинских работников, прибывших для оказания медицинской помощи гражданам на территории Волгоградской области;

на работников правоохранительных органов, работников центральных аппаратов федеральных органов власти, прибывших на территорию Волгоградской области в связи со служебной необходимостью в целях осуществления государственных полномочий;

на представителей научных, общественных, экспертных, коммерческих, в том числе финансовых, организаций, прибывших на территорию Волгоградской области для участия в мероприятиях по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области, преодоления социально-экономических последствий ее распространения;

на представителей редакций средств массовой информации, прибывших на территорию Волгоградской области в связи с созданием, сбором или подготовкой сообщений или материалов, связанных с освещением мероприятий по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области, преодоления социально-экономических последствий ее распространения.

При этом лица, указанные в абзацах пятом-десятом настоящего подпункта, обязаны:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки);

осуществлять поездки по территории Волгоградской области исключительно на личном либо служебном транспорте;

минимизировать посещения общественных мест, не связанные с целью пребывания на территории Волгоградской области;

при появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью;

соблюдать требования, содержащиеся в постановлениях Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

Положение абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на лиц, прибывших на территорию Волгоградской области для работы вахтовым методом в составе организованной группы и осуществляющих деятельность по созданию (проектированию, строительству, реконструкции), ремонту, содержанию, обеспечению функционирования и бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса либо обеспечивающих деятельность системообразующих организаций, при условии проживания всех лиц, входящих в состав такой организованной группы, в вахтовом поселке, вход на территорию которого и выход с территории которого запрещается в течение 14 дней со дня прибытия такой организованной группы на его территорию (за исключением случаев оказания медицинской помощи и посещения места работы), а также при условии выполнения на территории таких поселков рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Лица, указанные в настоящем абзаце, могут убыть с территории вахтового поселка до истечения 14 дней со дня прибытия организованной группы на территорию вахтового поселка при условии их убытия с территории Волгоградской области в составе организованной группы и недопущения их контакта на территории Волгоградской области с лицами, не входящими в состав такой организованной группы.

3.3. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции: с гражданами, указанными в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее при совместном упоминании - санитарные врачи) об изоляции, - обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

с гражданами, указанными в подпункте 3.5 настоящего пункта, -обеспечить самоизоляцию на период с момента появления у граждан, указанных в подпункте 3.5 настоящего пункта, симптомов острого респираторного заболевания, острой вирусной инфекции до полного их выздоровления, подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности.

3.4. Достигшим возраста 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, чье нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения функционирования организации (работодателя), работникам здравоохранения, членам Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий Волгоградской области (далее именуются - члены избирательных комиссий) в период их участия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" (далее именуется - общероссийское голосование), наблюдателям в период проведения общероссийского голосования, представителям средств массовой информации, участвующим в информационном освещении проведения общероссийского голосования.

3.5. При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции:

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию call-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области;

обеспечить самоизоляцию на дому с момента появления симптомов до полного выздоровления, подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности.

3.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

3.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.

3.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

3.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).

3.11. Не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.

3.12. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.

3.13. При нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки).

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

4.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.

4.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

4.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

4.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользования.

4.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 3.1-3.5 пункта 3 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

4.7. Обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

4.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 3.1-3.5 пункта 3 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по месту осуществления деятельности организации (работодателя) (администрацию городского округа, муниципального района, городского, сельского поселения) о работниках, прибывших с территорий иностранных государств, из иных субъектов Российской Федерации, не позднее одного дня с даты прибытия указанных лиц.

4.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

4.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

4.12. Осуществлять (по возможности):

перевод работников из числа граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, на дистанционную работу на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей, либо по согласованию сторон принимать иное решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее соблюдение работниками режима самоизоляции, в том числе предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск;

перевод работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постановления, на дистанционную работу на период с момента появления у граждан, указанных в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постановления, первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции до полного их выздоровления, подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности, либо по согласованию сторон принимать иное решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее соблюдение работниками режима самоизоляции на указанный период, в том числе предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск.

4.13. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории Волгоградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской области:

обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей).

5. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах, аэропортах и других объектах), на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

6. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности, в период действия режима повышенной готовности.

7. Комитету здравоохранения Волгоградской области:

7.1. Обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на странице комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения).

7.2. Обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и аптечной сети.

7.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах 3.1, 3.4 пункта 3 настоящего постановления, для лиц, совместно проживающих с гражданами, указанными в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления, а также для лиц, размещаемых в обсерваторах в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию.

7.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии.

7.5. Принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

7.6. Обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми гражданами, прибывшими с территорий иностранных государств, по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-19, обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

7.7. Принять меры:

по организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

8. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области:

утвердить и актуализировать в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров);

совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети на территории Волгоградской области.

9. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области:

обеспечить с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с гражданами, достигшими возраста 65 лет, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию call-центра;

организовать осуществление государственными и муниципальными учреждениям сферы социальной защиты населения Волгоградской области ограничительных мероприятий, направленных на недопущение пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок;

на период действия ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить принятие и учет сообщений граждан об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь, поданных посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи;

по окончании периода действия ограничительных мер в установленном порядке принимать решения о назначении мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, направившим сообщения об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи, при условии предоставления заявителями необходимых документов до 01 октября 2020 г., при этом датой подачи заявления гражданина о своем праве считать дату принятия и учета указанных сообщений;

организовать в государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан, в том числе несовершеннолетних, трудовой процесс без возвращения работников к месту постоянного проживания на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.

10. Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области обеспечить:

выдачу с 30 марта 2020 г. продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием;

организацию совместно с главами муниципальных образований Волгоградской области во взаимодействии с управляющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товариществами собственников жилья ограничительных мероприятий, направленных на недопущение пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок (в том числе ограждение входов на детские и спортивные площадки сигнальными лентами);

организацию и функционирование с привлечением волонтеров call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

11. Комитету информационных технологий Волгоградской области обеспечить создание и поддержание работы call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

12. Комитету юстиции Волгоградской области обеспечить:

временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации заключения брака;

осуществление государственной регистрации заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак, без участия приглашенных;

возможность подачи в форме электронных документов заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния;

доведение до граждан соответствующей информации.

13. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области установить особый порядок осуществления с 09 апреля по 16 июня 2020 г. регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам внутреннего водного транспорта, перевозок пассажиров и багажа по заказу между муниципальными образованиями, а также перевозок пассажиров и багажа поездами пригородного сообщения.

14. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктами 3.1-3.5 пункта 3 настоящего постановления, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

15. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области, комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области.

16. Временно приостановить на территории Волгоградской области:

16.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

16.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 16.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

16.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи.

16.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Оказание плановой стоматологической помощи может осуществляться организациями (работодателями) в случае обеспечения ими одновременного соблюдения следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

16.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

17. Ввести на территории Волгоградской области комплекс следующих ограничительных мероприятий:

17.1. Приостановить с 28 марта по 16 июня 2020 г.:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

работу объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, расположенных на территории торговых центров (торговых комплексов), за исключением объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов операторов связи, объектов, реализующих цветы и другие растения, или объектов, имеющих отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе при использовании работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток), обеспечении соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), площади торгового зала до 400 кв.метров, а также при соблюдении условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.метра);

работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением деятельности по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты по видам деятельности, установленным комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст. Допускается деятельность по оказанию косметологических услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

работу фотоателье, за исключением деятельности по изготовлению портретных фотографий на документы;

работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;

работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляющих пошив средств индивидуальной защиты);

работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.

Деятельность по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметологических услуг, которая не приостановлена в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта, услуг по изготовлению портретных фотографий на документы, по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, по ремонту и (или) пошиву одежды, по крашению одежды допускается при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальных подразделений) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта, а также деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, по ремонту и (или) пошиву одежды, по крашению одежды, не допускать обслуживания посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток).

17.2. Приостановить до 16 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, - обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности продления, организовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора).

17.3. Рекомендовать главе Волгограда и главе городского округа город Волжский:

приостановить с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. до 23 ч 59 мин. 16 июня 2020 г. осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта [за исключением специально определенных (организованных) маршрутов с 01 апреля по 16 июня 2020 г.] и перевозок пассажиров и багажа по заказу в границах указанных городских округов (за исключением согласованных с органом местного самоуправления соответствующего городского округа перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляемых для перевозки работников с места жительства к месту работы и обратно);

в случае приостановления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта принять меры по перевозке (возвращению) граждан к месту жительства.

17.4. Запретить с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 16 июня 2020 г. покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличия прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев следования на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;

случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

случаев следования к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, доставки лекарственных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях обеспечения установленных законодательством обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых отношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

случаев следования самозанятых граждан к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, а также передвижения самозанятых граждан по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществляемой ими деятельностью (работой), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев следования граждан к работодателям (в организации, к индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях трудоустройства;

случаев проведения с 06 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. и с 18 ч 00 мин. до 21 ч 00 мин. индивидуальных занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе (включая велопрогулки) без использования уличного спортивного оборудования (уличных тренажеров, турников, иного оборудования) при условии соблюдения социального дистанцирования;

случаев совершения прогулок с детьми, а также прогулок с совместно проживающими лицами с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

случаев следования к месту участия в процессуальных действиях, производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания), при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов или при осуществлении указанных процессуальных действий, а также следования обратно к месту проживания (пребывания);

случаев следования донора к центру крови (станции, отделению переливания крови) в целях сдачи крови и (или) ее компонентов и обратно к месту проживания (пребывания);

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев осуществления деятельности (работы), связанной с передвижением по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган, орган местного самоуправления или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу по находящемуся в их производстве делу [при наличии повестки (извещения, определения) суда, государственного органа, органа местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях] при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, органов местного самоуправления, а также следования обратно к месту проживания (пребывания);

случаев следования обучающихся в образовательные организации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, а также в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:

на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка, членов избирательных комиссий в период их участия в подготовке и проведении общероссийского голосования, наблюдателей в период проведения общероссийского голосования, представителей средств массовой информации, участвующих в информационном освещении проведения общероссийского голосования;

на случаи оказания медицинской помощи, волонтерскую деятельность, связанную с оказанием помощи гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением Губернатора Волгоградской области и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями.

17.5. Запретить с 06 апреля по 16 июня 2020 г. посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы.

При этом допускается посещение обучающимися образовательных организаций для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, а также в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных образовательных организаций Волгоградской области, руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций, учредителям негосударственных образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 01 по 11 мая 2020 г.

18. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

предоставление государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, доступных для предоставления в электронном виде на портале федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в очной форме исключительно по предварительной записи;

предоставление государственных услуг "Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" и "Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" при отсутствии у заявителя возможности получения данных услуг в электронном виде на портале федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в очной форме исключительно по предварительной записи;

выдачу результатов государственных и муниципальных услуг по заявлениям, принятым до 30 марта 2020 г. (включительно), исключительно по предварительной записи;

предоставление государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" гражданам, не являющимся получателями таких субсидий и обратившимся за ними впервые, в очной форме исключительно по предварительной записи;

предоставление услуги по выдаче транспортных карт льготника, обеспечивающих льготный проезд отдельных категорий граждан, предусмотренных Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, в очной форме исключительно по предварительной записи;

предоставление государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" в очной форме исключительно по предварительной записи;

предоставление услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии Волгоградской области для проведения общероссийского голосования в очной форме исключительно по предварительной записи;

соблюдение заявителями социального дистанцирования при предоставлении соответствующих услуг.

19. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителям органов государственной власти Волгоградской области, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области:

отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных;

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоградской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

20. Рекомендовать:

20.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области:

совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе на воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак), автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19;

рассматривать при необходимости вопросы о введении ограничительных мероприятий.

20.2. Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.

20.3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

20.4. Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области принять меры по государственному контролю за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 16 июня 2020 г.

20.5. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области:

обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;

оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

оказывать Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта содействие в осуществлении государственного контроля за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта в соответствии с подпунктом 20.4 настоящего пункта.

20.6. Прокуратуре Волгоградской области и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольно-надзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

20.7. Органам исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток).

Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) при совершении гражданами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21. Главам муниципальных образований Волгоградской области принять все необходимые меры, направленные на реализацию режима самоизоляции, установленного настоящим постановлением.

22. Рекомендовать главам муниципальных образований Волгоградской области принять муниципальные правовые акты, предусматривающие нормы, аналогичные нормам, закрепленным настоящим постановлением.

23. Установить, что в случае осложнения на территории Волгоградской области эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

24. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







