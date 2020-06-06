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06.06.2020 15:03
Рубрика: Общество

Вопрос о передаче Александровского подворья РФ решат в течение месяца

Текст: Елена Новоселова

Суд в Израиле отклонил иски, оспаривающие решение о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме. Сейчас дело находится на регистрации в Минюсте страны.

РФ представит в израильский суд отзыв на иск по Александровскому подворью

Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин рассказал, что в суд подали сразу три ИППО - немецкое, израильское и американское. Он назвал их "новоделом", сообщает "Интерфакс".

Дело в том, что после эмиграции в 1917 году некоторых членов совета ИППО в разных странах теперь существуют общества с одинаковым названием.

Степашин заявил, что вопрос о передаче подворья России будет решен в июле. "Я уверен", - сказал он.

Справка "РГ"

ИППО подало в Министерство юстиции Израиля документы на регистрацию собственности на Александровское подворье. Незадолго до принятия решения был подан иск в суд, чтобы регистрацию отменить. Тогда глава ИППО пообещал, что Россия в любом случае будет добиваться передачи Александровского подворья.

Напомним, что оно находится в Старом городе Иерусалима недалеко от храма Гроба Господня. Землю под него купил в 1859 году император Александр II. А сам комплекс построило Императорское православное палестинское общество в 1896 году.

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