Воздушный старт: как изобретали новый способ запуска ракет с самолетов

Минометный старт в космос - не забытая, но и не реализованная идея. Возможно, все изменится.

Произошло событие, достаточно редкое для нашей страны. Выдан патент на запуск ракет с самолетов с использованием вертикальных пусковых установок. Его получили разработчики из Машиностроительного КБ "Факел" имени академика Грушина и НПП "Радар ммс". Сообщение об этом содержится на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС). У наших инженеров немало прорывных изобретений. Но патентуются они очень редко.

В описании изобретения говорится, что способ вертикального воздушного запуска ракет включает вертикальный старт из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе. Таким образом можно будет запускать управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты.

Такой старт иногда называют "минометным". Особенность в том, что маршевый двигатель ракеты включается не в пусковой установке, а позже, когда ракета отойдет на безопасное расстояние от самолета. Первоначальный старт ракеты и выталкивание ее из пусковой установки осуществляется, например, с помощью пневмобаллона или порохового аккумулятора давления.

Все прекрасно, но радоваться особенно нечему. Получен бумажный патент на то, что отечественные "Илоны Маски" пытались практически реализовать еще в начале этого века, то есть почти двадцать лет назад. Это был проект "Воздушный старт". И о нем стоит вспомнить.

В давнем проекте, кстати, активно поддержанном существовавшим тогда Российским авиационно-космическим агентством, предусматривалось осуществлять пуски ракеты-носителя со спутниками на борту с высоты 10-11 км с воздушной стартовой платформы, В качестве самолета-носителя предполагалось использовать модификацию самого тяжелого в мире серийного транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

Для реализации проекта у ВВС был приобретен Ан-124-100, находившийся в убитом состоянии. Только для очистки фюзеляжа от птичьего помета потребовалось несколько большегрузных самосвалов. Частная компания, которая взяла самолет, обязалась за свой счет восстановить огромный лайнер до рабочего состояния, а потом на его базе провести весь комплекс экспериментально-испытательных работ для реализации воздушного старта. Для этого требовались деньги. Их стали зарабатывать на перевозках крупногабаритных грузов. Одновременно шли детальные расчеты по перспективной ракете и работа по привлечению инвесторов.

В промежуточном итоге была создана ракета-носитель "Полет", в которой предполагалось использовать экологически безопасные компоненты ракетного топлива "жидкий кислород + керосин".

Эту ракету как раз и предполагалось сбрасывать с "Руслана" в контейнере, из которого она стартовала бы "по-минометному". Одна из сложнейших задач - одномоментно десантировать груз массой, сопоставимой с самолетом. Ее решили. Было доказано, что вполне возможно и безопасно при определенном режиме полета десантировать в зоне пуска ракету-носитель массой 100 тонн и более в пределах грузоподъемности самолета-носителя Ан-124-100.

Было доказано, что ракета-носитель "Полет", запускаемая в режиме воздушного старта, способна выводить спутники массой до 3,5 тонны на низкие полярные орбиты, до 4,5 тонны на низкие экваториальные орбиты, до 0,85 тонны на орбиты навигационных систем "ГЛОНАСС" и "Galileo", до 0,8 тонны на геостационарную орбиту.

При оснащении геостационарных спутников апогейной двигательной установкой, обеспечивающей переход спутника с геопереходной орбиты на геостационарную, ракета-носитель "Полет" позволяла выводить на геостационарную орбиту спутники массой до 1 тонны. К Луне и на отлетные траектории система "Воздушный старт" должна была запускать космические аппараты массой 1…1,2 тонны.

Стоит повторить, что все это было детально просчитано и частично испытано почти двадцать лет назад. Об этом даже сам Илон Маск сегодня не мечтает.

Естественно, российский проект вызвал интерес за рубежом. Поскольку выгоднее всего ракеты по технологии воздушного старта было пускать с экватора, Индонезия даже предложила использовать для этих целей один из своих экваториальных островов. С условием, что она войдет в проект.

Настоящий космопорт предполагалось построить на аэродроме Frans Kaisiepo (о. Биак). Работы должны были идти при совместном российско-индонезийском финансировании. Было даже подписано межгосударственное соглашение.

Но тут тогдашнее руководство ВВС вспомнило, что полностью восстановленный за счет частного инвестора Ан-124-100 формально остается в их собственности. Как так? Самолет летает, кому-то прибыль приносит, а главком ВВС в стороне. Тот главком даже не вспомнил про проект "Воздушный старт", который в своей реализации вышел на финишную прямую. Зато приложил максимум усилий, чтобы забрать "Руслан" и фактически уничтожить один из самых перспективных космических проектов России. Финансировало его, стоит повторить, частное лицо. Российский Илон Маск не состоялся - ВВС не позволили, точнее - их главком, фамилию которого вспоминать не имеет смысла.

Хочется верить в то, что запатентовавшие свое изобретение Машиностроительное КБ "Факел" и НПП "Радар ммс" смогут довести бумажный документ до "железа". С другой стороны, есть вопрос.

На ряд технических и технологических решений по проекту "Воздушный старт", разработанных в эскизном проекте и подтвержденных моделированием, было получено 24 патента в шести странах мира, владеющих ракетными технологиями (США, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Россия). Неужели авторы того проекта не стали патентовать одно из главных своих достижений - технологию "минометного" старта?