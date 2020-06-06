Вывозной рейс для застрявших в Мексике россиян намечен на седьмое июня

Для застрявших в Мексике россиян готовят вывозной рейс. Он запланирован на седьмое июня, сообщили в консульстве РФ в Мексике.

По словам дипломатов, в 19 часов по местному времени вылетит борт по маршруту Мехико-Москва. На него будут допущены все желающие граждане России. В консульстве отметили, что с конца марта обращались около 150 россиян, захотевших вернуться на родину. Все они проинформированы об этой возможности улететь, пишет РИА Новости.

Ранее Минкомсвязь представила обновленный график вывозных авиарейсов. С 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов. Они вернут россиян с Кипра, из Франции, Саудовской Аравии, Ливана, Израиля, ЮАР, Индии, Великобритании и других стран.