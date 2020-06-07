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7 июня 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 5 июня 2020 года № 69-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю: Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область, в случае пребывания на территории Ивановской области менее 14 дней - в течение всего периода пребывания. В случаях, когда период пребывания на территории Ивановской области составляет менее 14 дней, необходимо иметь при себе справку об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией (документ, подтверждающий отрицательные результаты лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданную не ранее чем за 5 дней до даты въезда на территорию Ивановской области. В случаях, когда режим изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, на всех совместно проживающих с ними лиц распространяется требование об изоляции на 14 дней;".

2. Подпункт 10.8 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.8. Посещение кладбищ, за исключением случаев участия в погребении (захоронении), а также посещения мест погребения родственниками усопшего и (или) по их поручению иными лицами, с соблюдением норм нахождения в общественных местах, установленных пунктом 8 настоящего указа.".

3. Пункт 10.1 признать утратившим силу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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