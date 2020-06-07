Указ главы Республики Карелия от 6 июня 2020 года № 55 "О признании утратившими силу отдельных указов Главы Республики Карелия"

Новости

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве 01:48
Мэр Вашингтона присоединилась к акции протеста в столице США 01:15
МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии" 00:16
Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь 06.06.2020
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли 06.06.2020
В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок 06.06.2020
На перенесенные культурные мероприятия смогут выдавать ваучеры 06.06.2020
На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей 06.06.2020
В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих 06.06.2020
В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика 06.06.2020
В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей 06.06.2020
В Калининградской области откроются спортцентры, дома отдыха и пляжи 06.06.2020
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 06.06.2020
Умерла вдова космонавта Павла Беляева 06.06.2020
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел 06.06.2020
В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде 06.06.2020
Более 40 человек задержали в ходе протестов в Нью-Йорке 06.06.2020
За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку 06.06.2020
Посол России назвал чушью утверждения о помощи провокаторам в США 06.06.2020
Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом 06.06.2020
Утвержден список призеров Всероссийской олимпиады школьников 06.06.2020
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах 06.06.2020
На Кубе выявили более 20 случаев коронавируса на корабле из Мексики 06.06.2020
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel 06.06.2020
Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке 06.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июня 2020 г.

Указ главы Республики Карелия от 6 июня 2020 года № 55 "О признании утратившими силу отдельных указов Главы Республики Карелия"

1. Признать утратившими силу Указы Главы Республики Карелия:

от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 1000202004170001);

от 22 апреля 2020 года № 32 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002);

от 2 мая 2020 года № 37 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 мая 2020 года, № 1000202005040003);

от 3 мая 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 мая 2020 года, № 1000202005040004);

от 5 мая 2020 года № 40 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2020 года, № 1000202005060001);

от 18 мая 2020 года № 44 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 мая 2020 года, № 1000202005190003);

от 26 мая 2020 года № 48 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 мая 2020 года, № 1000202005270004);

от 29 мая 2020 года № 51 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 мая 2020 года, № 1000202005290007).

2. Настоящий Указ вступает в силу с 8 июня 2020 года.

Контрольно-пропускные пункты, расположенные на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала", км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола", км 394 автомобильной дороги А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", созданные в соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции", прекращают свое действие с 08:00 часов 8 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией