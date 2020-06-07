Указ главы Республики Карелия от 6 июня 2020 года № 55 "О признании утратившими силу отдельных указов Главы Республики Карелия"

1. Признать утратившими силу Указы Главы Республики Карелия:

от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 1000202004170001);

от 22 апреля 2020 года № 32 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002);

от 2 мая 2020 года № 37 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 мая 2020 года, № 1000202005040003);

от 3 мая 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 мая 2020 года, № 1000202005040004);

от 5 мая 2020 года № 40 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2020 года, № 1000202005060001);

от 18 мая 2020 года № 44 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 мая 2020 года, № 1000202005190003);

от 26 мая 2020 года № 48 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 мая 2020 года, № 1000202005270004);

от 29 мая 2020 года № 51 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 мая 2020 года, № 1000202005290007).

2. Настоящий Указ вступает в силу с 8 июня 2020 года.

Контрольно-пропускные пункты, расположенные на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала", км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола", км 394 автомобильной дороги А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", созданные в соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции", прекращают свое действие с 08:00 часов 8 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







