Указ главы Республики Мордовия от 4 июня 2020 года № 170-УГ "О внесении изменения в пункт 10 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в пункт 10 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ) изменение, изложив его в следующей редакции:

"10. Приостановить с 30 марта 2020 г. и на период действия режима повышенной готовности предоставление государственных услуг и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Мордовия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан, а также услуг, предоставление которых осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", с соблюдением санитарных норм, правил и требований, указанных в подпункте 14 пункта 5 настоящего Указа.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







