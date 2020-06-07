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7 июня 2020 г. 21:05
"Родина"
Текст: Артем Локалов

"Родина" представила проект "Документы Победы" на Красной площади

"Документы Победы" - это приложение к журналу "Родина", которое выходило каждый месяц с января по май.
Презентация "Родины" на Красной площади.
Презентация "Родины" на Красной площади.

Сейчас все материалы "Документов Победы", надл которыми несколько месяцев в архивах и командировках работали обозреватели и корреспонденты "Родины", доступны онлайн.
Наградной лист - финальный выпуск Документов Победы

А в воскресенье на книжном фестивале "Красная площадь" о знаковых материалах говорил один из ведущих историков России, военный обозреватель "Родины" кандидат исторических наук Андрей Смирнов.

"Документы Победы" - это "Приказ", "Продуктовая карточка", "Письмо", "Похоронка" и завершающий цикл "Наградной лист". Строгий, официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым".

Специальное приложение "Родины" - это не только документы, но и живые истории, люди, редкие фотографии, воспоминания и цитаты, развенчанные мифы и неожиданные мнения о событиях Великой Отечественной.

Темы дня:
#Москва
#Великая Отечественная война
#журнал Родина