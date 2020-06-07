"Родина" представила проект "Документы Победы" на Красной площади

Сейчас все материалы "Документов Победы", надл которыми несколько месяцев в архивах и командировках работали обозреватели и корреспонденты "Родины", доступны онлайн.
А в воскресенье на книжном фестивале "Красная площадь" о знаковых материалах говорил один из ведущих историков России, военный обозреватель "Родины" кандидат исторических наук Андрей Смирнов.
"Документы Победы" - это "Приказ", "Продуктовая карточка", "Письмо", "Похоронка" и завершающий цикл "Наградной лист". Строгий, официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым".
Специальное приложение "Родины" - это не только документы, но и живые истории, люди, редкие фотографии, воспоминания и цитаты, развенчанные мифы и неожиданные мнения о событиях Великой Отечественной.
Социальная дистанция, меры предосторожности и "Документы Победы".— Журнал Родина (@HistoryRodina) June 7, 2020
Представили наш флагманский проект на фестивале "Красная площадь" накануне #ПарадПобеды, который пройдет здесь через несколько дней. Как и в июне 1945-го.
➡️ https://t.co/lu4rAglVN3#победа75 pic.twitter.com/cZi7OFztFc