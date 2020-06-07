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07.06.2020 05:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Камчатском заливе началась лососевая путина

Текст: Ольга Журман

Рыбодобывающие предприятия Камчатского края начали лососевую путину 2020 года. В Камчатском заливе разрешен лов ставными неводам, сообщается на официальном сайте региона.

Фото: iStock
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В этом году путина стартовала не с определенной заранее даты, а после оценки пространственного и количественного распределения лососей на акватории, прилегающей к устью реки Камчатка - там находятся морские рыболовные участки. Иными словами, когда начался ход на нерестилище ранней нерки. Такое решение было принято на комиссии по анадромным видам рыб в Камчатском крае под руководством Владимира Солодова. Считается, что к концу первой недели июня к нерестилищам прошло 140 тысяч экземпляров лососевых. Это - оптимальные показатели для начала промысла. Ранее на трех участках шел мониторинг хода ранней нерки. Разрешение на промысел дано, когда был достигнут уровень в 120-150 тысяч экземпляров.

В прошлом году рыбопромышленные предприятия края добыли почти 1,5 миллиона тонн водных биологических ресурсов, из них вылов тихоокеанского лосося составил 378 тысяч тонн.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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