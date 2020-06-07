В Камчатском заливе началась лососевая путина

Рыбодобывающие предприятия Камчатского края начали лососевую путину 2020 года. В Камчатском заливе разрешен лов ставными неводам, сообщается на официальном сайте региона.

В этом году путина стартовала не с определенной заранее даты, а после оценки пространственного и количественного распределения лососей на акватории, прилегающей к устью реки Камчатка - там находятся морские рыболовные участки. Иными словами, когда начался ход на нерестилище ранней нерки. Такое решение было принято на комиссии по анадромным видам рыб в Камчатском крае под руководством Владимира Солодова. Считается, что к концу первой недели июня к нерестилищам прошло 140 тысяч экземпляров лососевых. Это - оптимальные показатели для начала промысла. Ранее на трех участках шел мониторинг хода ранней нерки. Разрешение на промысел дано, когда был достигнут уровень в 120-150 тысяч экземпляров.

В прошлом году рыбопромышленные предприятия края добыли почти 1,5 миллиона тонн водных биологических ресурсов, из них вылов тихоокеанского лосося составил 378 тысяч тонн.