В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

С 7 июня все прибывающие в Приморский край не будут помещаться на обязательный 14-дневный карантин, если не будут иметь признаков ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Основанием для такого решения стало уменьшение количества завозных случаев COVID-19 в край. Такие случаи инфицирования в Приморье сейчас составляют не более трех процентов от общего числа. Не требуются также справки об отсутствии заболевания коронавирусом.

При этом контроль в пунктах пропуска и на территории региона будет усилен. Так, все прибывающие в край должны заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. В ней необходимо указать цель визита, адрес проживания, контактные данные. Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.