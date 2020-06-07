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07.06.2020 04:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Текст: Ольга Журман

С 7 июня все прибывающие в Приморский край не будут помещаться на обязательный 14-дневный карантин, если не будут иметь признаков ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Основанием для такого решения стало уменьшение количества завозных случаев COVID-19 в край. Такие случаи инфицирования в Приморье сейчас составляют не более трех процентов от общего числа. Не требуются также справки об отсутствии заболевания коронавирусом.

При этом контроль в пунктах пропуска и на территории региона будет усилен. Так, все прибывающие в край должны заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. В ней необходимо указать цель визита, адрес проживания, контактные данные. Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Роспотребнадзор ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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