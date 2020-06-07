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07.06.2020 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найденный в пермской тайге 10-летний мальчик был искусан клещами

Текст: Константин Бахарев

При осмотре 10-летнего ребенка, которого нашли вчера в Гайнском районе Пермского края, были найдены следы укусов клещей. Об этом сообщили в администрации губернатора.

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Мальчик нашелся в субботу, он вышел на лесовозную дорогу возле деревни Верхний Будым, где его заметили местные жители. За три дня блужданий в тайге он прошел более двадцати километров, при этом был одет в футболку, шорты и резиновые тапочки.

Сейчас ребенок находится в Перми, в краевой детской больнице. Медики констатировали отсутствие серьезных травм, однако у него есть царапины, ссадины и следы от укусов клещей. Ребенку сделаны необходимые инъекции и он находится под постоянным наблюдением.

Напомним, что 10-летний мальчик пропал в тайге около поселка Лель третьего июня. В поисках ребенка приняло участие около трехсот человек, были задействованы самолет, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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