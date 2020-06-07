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07.06.2020 11:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Тувы ввел в республике карантин на две недели

Текст: Екатерина Дементьева

Глава Тувы Шолбан Кара-оол распорядился ввести в республике карантин с 8 по 21 июня включительно.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правительства Республики Тува. В нем отмечается, что карантин вводится в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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По данным республиканского минздрава, на 6 июня выявлено 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с 8 апреля, когда был диагностирован первый случай COVID-19, в республике выявлено 1607 инфицированных. Для региона с населением 327 тысяч человек это очень много. В правительстве Тувы подчеркивают, что коэффициент распространения инфекции составил 1,7 при норме 1,0.

Отметим, что Тува стала рекордсменом СФО по охвату населения тестами на коронавирус. За два месяца здесь проведено почти 59 тысяч лабораторных исследований. Иными словами, тесты сдал каждый пятый-шестой житель.

По последним данным, в больницах находятся около 800 человек с диагностированным коронавирусом, около 400 проходят амбулаторное лечение, еще 485 пациентов было выписано за все время. Умерло за весь период от Covid-19, по результатам патологоанатомической экспертизы, два человека.

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